La diáspora venezolana en RD celebra la captura de Nicolás Maduro

Cientos de ciudadanos venezolanos se congregaron la noche de este sábado en el Malecón de Santo Domingo para festejar la detención del presidente Nicolás Maduro, tras un operativo ejecutado en la madrugada por disposición de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Entre cánticos vinculados a símbolos nacionales, los extranjeros expresaron su entusiasmo y aseguraron que este acontecimiento marca el inicio de una nueva etapa de libertad.

Al compás de temas musicales entonados por miembros de la diáspora en el país, se escucharon letras con expresiones ofensivas dirigidas al jefe de Estado, coreadas y bailadas durante la manifestación.

Mientras tanto, el tránsito en la avenida George Washington permanece muy complicado en ambos sentidos, especialmente en las inmediaciones de la Máximo Gómez, debido a la presencia masiva de personas y vehículos que celebran la aprehensión de Maduro, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.