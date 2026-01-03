Venezolanos en Santiago se congregan en misa por la paz de su país tras captura de Nicolás Maduro

En un ambiente marcado por la fe, la emoción y la cautela, venezolanos residentes en la provincia de Santiago participaron la noche de este sábado en una misa de acción de gracias por la captura y extradición a Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La eucaristía fue celebrada como un acto de oración por la paz y el futuro de Venezuela, nación que atraviesa una profunda crisis política, social y económica que ha obligado a millones de ciudadanos a emigrar.

El párroco Regino Collado, de la Arquidiócesis de Santiago, quien oficializó la misa, exhortó a los presentes a mantener la fe y la esperanza en medio de la incertidumbre.

Durante la actividad, Carolina Martínez, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Santiago, expresó que las informaciones han impactado profundamente a la diáspora, aunque aseguró que se trata de un acontecimiento largamente esperado.

“El tiempo de Dios es perfecto. Fue en la madrugada cuando se pudo completar esta extracción de uno de los miembros de la narcodictadura”, afirmó.

Martínez relató que las primeras señales llegaron desde Caracas, donde familiares comenzaron a escuchar detonaciones y movimientos aéreos. Indicó que, mientras en la capital se vivía el momento con mayor claridad, en el interior del país la información era limitada. Aseguró además que no se reportaron daños a residencias ni víctimas civiles, ya que las acciones se habrían concentrado en instalaciones estratégicas.

Sobre el sentir del pueblo venezolano, señaló que predomina la esperanza tras años de represión, escasez y separación familiar. Asimismo, sostuvo que muchos venezolanos en el exterior desean regresar para contribuir a la reconstrucción de Venezuela cuando se produzca un cambio político definitivo.

En ese mismo contexto, Paul Galván, vicepresidente de la Asociación de Venezolanos en Santiago a nivel mundial, llamó a la prudencia, al advertir que dentro de Venezuela aún persiste un clima de persecución.

“Quizás fuera del país se ve más celebración, pero en Venezuela la gente tiene que cuidarse. Hasta por un mensaje de WhatsApp que no esté acorde con el narco régimen, las personas eran apresadas, y todavía hay muchos presos políticos”, expresó.

Galván afirmó que, aunque el proceso apenas comienza, representa “el inicio del fin” del actual sistema de poder.

“El ícono, la cabecilla de toda esta trama, ya cayó, y lo demás irá cayendo como fichas de dominó”, aseguró.

El dirigente también defendió el apoyo internacional recibido por la causa venezolana, al considerar que el pueblo no pudo liberarse por sí solo del régimen.

“Necesitábamos ayuda y Estados Unidos la está brindando. Si esto tiene un costo económico más adelante, que seguramente lo tendrá, Venezuela tiene con qué pagarlo”, manifestó.

Tras la misa, los asistentes anunciaron una marcha pacífica hacia el Monumento a los Héroes de la Restauración, como gesto de unidad y solidaridad entre los venezolanos residentes en Santiago.

Los organizadores agradecieron al Gobierno dominicano por el respaldo brindado y reiteraron el llamado a la oración, la paciencia y la unidad, insistiendo en que no es tiempo de celebraciones, sino de acompañar el proceso con responsabilidad y esperanza.