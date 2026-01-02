Comienzan a disminuir las lluvias; 12 provincias siguen bajo alerta

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que las lluvias empezarán a disminuir en el país conforme se aleja la vaguada, dando paso a un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos.

Durante la mañana se producirán chubascos en las provincias de Samaná, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

Para la tarde, se esperan lluvias pasajeras, en Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, San Juan, entre otras.

Pese a la disminución de las lluvias, se mantiene la alerta meteorológica para el Gran Santo Domingo, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Samaná, Duarte, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.

Las temperaturas( mínimas entre 17 °C y 19 °C y la máxima entre 26 °C y 28 °C.) continuarán frescas y agradables, principalmente en las primeras horas de la mañana.

"Para mañana sábado, condiciones generalmente de buen tiempo, observándose un cielo mayormente soleado, poco nubosos, con escasas lluvias, debido a la incidencia de un sistema de alta presión (circulación anticiclónica) más una masa de aire con reducido contenido de humedad. Solo se prevén algunos chubascos aislados, por efectos del arrastre del viento, en Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel y La Vega, principalmente en horas de la tarde".