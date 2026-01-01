Primeros bebés nacidos en maternidades de Santo Domingo en este 2026 fueron por cesárea

Las maternidades San Lorenzo de Los Mina, Nuestra Señora de La Altagracia y el hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA), reportaron los primeros dos nacimientos de este 2026, los tres por cesárea.

El primer nacido en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, se produjo a las 12:00 AM, según reportó el centro.

El primigenio nacimiento del año se realizó mediante cesárea a la madre Marianny Encarnación de 19 años, quien tuvo a su hijo junto al apoyo y alegría de sus familiares.

Un varón que nació de 5 libras y 9 onzas y según el equipo médico que encabezó el doctor Pedro Alcalá, el niño se encuentra en perfecto estado.

También, se registró en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA) el primer bebé dado a luz por el centro, una niña que llegó al mundo sin complicaciones de salud vía cesárea a las 6:49 am, con un peso de 7 libras y 5 onzas.

La madre de la pequeña llegó al hospital vía emergencia con su embarazo a término de 39 semanas. La infante llamada Yaidelyn, es hija de la adolescente Yanianny Marte de 16 años de edad, residente del sector la Surza.

El doctor Jorge Jiménez, director general del centro médico, hizo pública la información y felicitó a los padres por la llegada de su bebé en perfecto estado de salud.

La madre agradeció el trato humanizado del equipo médico que la asistió en el proceso del nacimiento de su hija Yaidelyn.

En el hospital Reynaldo Almánzar

El hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA), registró el nacimiento del primer bebé del año 2026. La niña Samara De los Santos Hernández, quien llegó al mundo en perfecto estado de salud vía cesárea y un peso de 8 libras.

La labor de parto de la madre inició a las 12:00 de la noche del 31 de diciembre del 2025, y estuvo bajo la responsabilidad de las ginecobstetras Maruvenny Paredes, Rhadamelcis Castro,

La médico residente, Yajahira Díaz.

la neonatologa, Crindy Aquino; la pediatra Alexa Mañón y el doctor Barias, Anestesiólogo, junto con el personal de enfermería de servicio.

El director del HMRA, doctor Freddy Novas felicitó a los padres del primer bebé del Nuevo Año y exhortó a la madre a amamantar al recién nacido hasta los seis meses para que sea un niño fuerte y saludable.