Boletín del COE: un fallecido, 31 accidentes de tránsito y 24 intoxicados por alcohol

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en el primer boletín de la segunda fase del Operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026”, que falleció una persona por accidente de tránsito.

Juan Manuel Méndez, director de la entidad, precisó que este accidente ocurrió en motocicleta, fuera del dispositivo de seguridad vial.

Asimismo, 37 personas han resultado afectadas por 31 accidentes de tránsito durante del operativo en Autopistas, carreteras, calles y avenidas; de los 31 accidentes, 23 involucraron motocicletas, tres vehículos livianos, cuatro atropellamientos y un camión.

De igual forma, hospitales de la red del Servicio de Salud han atendido 24 personas intoxicadas por ingesta de alcohol, de los cuales cinco son menores de edad con edades entre 14 y 17 años.

Adicional a esto, otras 11 personas han sido atendidas por intoxicación alimentaria.

Las instituciones han brindado un total de 5,124 asistencias viales al público en vías y carreteras y se han realizado 235 asistencias médicas.

Fiscalización

Hasta las 11:30 de este miércoles de Nochevieja, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ha realizado un total de 7,031 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley general de tránsito 63-17.

Estas multas están encabezadas por 1,962 infracciones a motociclistas por transitar sin casco protector, 649 por transitar sin licencia o vencida, 519 por violar la luz roja, 453 por transitar sin seguro o vencido, 283 por transitar sin luces.

Además de haber retenido 681 motocicletas, 149 vehículos livianos, 191 vehículos pesados por transitar sin permiso, y realizar 4,580 asistencias viales a conductores y peatones.