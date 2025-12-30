Seis provincias bajo alerta verde debido a incidencia de sistema frontal

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a seis las provincias colocadas en el nivel de alerta verde debido a las condiciones meteorológicas previstas para los días restantes de este año.

El COE decidió emitir estas precauciones luego de recibir el informe realizado por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en el cual estableció que se avecina un “sistema frontal” en las siguientes provincias Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Santo Domingo y La Altagracia.

Según los datos analizados por el Indomet, el surgimiento del temporal causará en las provincias antes mencionadas un clima conformado por la humedad, provocando “un cielo nublado”.

“Con aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento”, comunicó el COE en la red social Instagram.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a las comunidades que pertenecen a esas demarcaciones “abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua”.

Operativo navideño

Desde las 2:00 de la tarde inició la segunda fase del Operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026”.

En la primera fase, desplegada para ofrecer asistencia durante las festividades navideñas del pasado 24 y 25 de diciembre, se reportaron 118 accidentes de tránsito y 11 víctimas fatales.

Esta etapa, que busca prevenir incidentes y responder ante las emergencias que pudieran tener los ciudadanos que se trasladan a diferentes puntos del país para compartir con familiares durante las festividades de la época, concluirá el jueves 1 de enero a las 6:00 pm.

Como en la primera fase, las autoridades restablecerán el dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas del territorio nacional con el despliegue de 48 mil 470 brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, voluntarios y otros.

En ese sentido, se volverán a instalar mil 301 puestos de socorros fijos y móviles, que serán ubicados en puntos donde se ha detectado mayor número de incidencias en los últimos operativos.

De igual forma, se redistribuirán 250 ambulancias, localizadas en puntos estratégicos, 14 equipos de extracción vehicular, 44 unidades de rescate vehicular, 21 talleres móviles, 2 centros de atención pre-hospitalaria y 3 helicópteros que fueron dispuestos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D.

Como parte de las acciones que se toman para prevenir la ocurrencia de accidentes, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que dispuso acciones estratégicas para regular la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados para la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el martes 30 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026.