Todos los parqueos de larga duración del AILA están ocupados: Aquí algunas recomendaciones

Ante el pico de viajes de la temporada navideña, Aerodom -operador del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA)- informó que el estacionamiento principal de larga duración frente a la terminal se encuentra ocupado en su capacidad total.

Como parte del plan operativo para diciembre, los usuarios que requieran estacionamiento de larga duración serán dirigidos a lotes remotos adicionales habilitados para esta temporada, los cuales tienen disponibilidad.

El traslado entre estos lotes y la terminal se realiza mediante un servicio gratuito de transporte (shuttle) que opera las 24 horas del día.

Sin embargo, te compartimos algunas recomendaciones, si vas a viajar en los próximos días y necesitas usar este servicio:

Recomendaciones para los usuarios:

1. Planifique con anticipación: Se recomienda llegar al AILA con al menos tres horas de antelación al vuelo, considerando el tiempo adicional para el estacionamiento y traslado.

2. Acceda por la entrada de Larga Duración: Al llegar, los conductores deben ingresar por el acceso señalizado para Larga Duración, donde el personal los dirigirá al lote remoto disponible.

3. Consulte la disponibilidad en línea: El estado de ocupación se puede verificar en tiempo real a través del “Termómetro de Ocupación” en www.aeropuertolasamericas.com, sección Estacionamiento.

4. Considere alternativas de transporte: Para mayor agilidad, se sugiere evaluar opciones como taxi o servicios de transporte por plataformas digitales.

En coordinación con Uber, está vigente un descuento del 25 % (hasta RD$450 por viaje) usando el código UBERYAILA, válido hasta el 31 de diciembre.

“Estamos en las semanas de mayor tráfico del año y nos hemos preparado para garantizar el servicio. La redirección a los lotes remotos con shuttle gratuito asegura una opción de estacionamiento para todos y contribuye a la fluidez operativa”, explicó Aerodom.