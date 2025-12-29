Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Aila 

Todos los parqueos de larga duración del AILA están ocupados: Aquí algunas recomendaciones

Como parte del plan operativo para diciembre, los usuarios que requieran estacionamiento de larga duración serán dirigidos a lotes remotos adicionales habilitados para esta temporada, los cuales tienen disponibilidad.

Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez.

Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez.LD

Avatar del Rafael Castro
Rafael CastroSanto Domingo, RD 

Ante el pico de viajes de la temporada navideña, Aerodom -operador del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA)- informó que el estacionamiento principal de larga duración frente a la terminal se encuentra ocupado en su capacidad total.

Como parte del plan operativo para diciembre, los usuarios que requieran estacionamiento de larga duración serán dirigidos a lotes remotos adicionales habilitados para esta temporada, los cuales tienen disponibilidad.

El traslado entre estos lotes y la terminal se realiza mediante un servicio gratuito de transporte (shuttle) que opera las 24 horas del día.

Sin embargo, te compartimos algunas recomendaciones, si vas a viajar en los próximos días y necesitas usar este servicio:

Recomendaciones para los usuarios:

1. Planifique con anticipación: Se recomienda llegar al AILA con al menos tres horas de antelación al vuelo, considerando el tiempo adicional para el estacionamiento y traslado.

2. Acceda por la entrada de Larga Duración: Al llegar, los conductores deben ingresar por el acceso señalizado para Larga Duración, donde el personal los dirigirá al lote remoto disponible.

3. Consulte la disponibilidad en línea: El estado de ocupación se puede verificar en tiempo real a través del “Termómetro de Ocupación” en www.aeropuertolasamericas.com, sección Estacionamiento.

4. Considere alternativas de transporte: Para mayor agilidad, se sugiere evaluar opciones como taxi o servicios de transporte por plataformas digitales.

En coordinación con Uber, está vigente un descuento del 25 % (hasta RD$450 por viaje) usando el código UBERYAILA, válido hasta el 31 de diciembre.

“Estamos en las semanas de mayor tráfico del año y nos hemos preparado para garantizar el servicio. La redirección a los lotes remotos con shuttle gratuito asegura una opción de estacionamiento para todos y contribuye a la fluidez operativa”, explicó Aerodom.

Avatar Rafael Castro

Rafael Castro

Ver más

Tags relacionados