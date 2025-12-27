Leonel: el 2025 ha sido “un año horrible”

El expresidente Leonel Fernández dijo el viernes que el 2025 ha sido “un año horrible” y poco “favorable” para el pueblo dominicanos “por múltiples razones”, que no especificó.

“Los romanos decían: ‘El Annus Horribilis’. Un año horrible. Así ha sido el 2025”, dijo el presidente del partido opositor la Fuerza del Pueblo.

Fernández, que fue tres veces presidente de la República, ofreció esas declaraciones durante la celebración de su 72 cumpleaños en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), en el Distrito Nacional.

Desde las primeras horas del día, el entorno de la calle Eugenio de Marchena evidenció una intensa dinámica, marcada por un notable flujo vehicular producto de la llegada constante de visitantes.

Allí numerosas personas se mantenían organizadas en fila para acceder a las instalaciones de Funglode, con el objetivo de felicitar y compartir con el dirigente político.

A lo largo de la jornada se dieron cita diputados, senadores, exfuncionarios, dirigentes políticos y simpatizantes provenientes de distintos puntos del país.

Fernández dijo que espera que el 2026 se convierta en una etapa de avance y progreso, capaz de encaminar nuevamente al país hacia mejores condiciones económicas y sociales.

Al abordar sus expectativas de cara al 2028, año de las elecciones presidenciales, señaló que espera que ese período represente prosperidad y bienestar para la población, en un contexto de recuperación y fortalecimiento de la calidad de vida de los dominicanos.

Fernández agradeció las expresiones de afecto recibidas durante la celebración de su cumpleaños.

“A todos ustedes, obviamente, mi gratitud por esta permanente demostración de afecto, de cariño y de simpatía”, manifestó Fernández.