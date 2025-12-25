Baní: Un muerto y varios heridos empañan Nochebuena y Navidad

Una madre y sus dos hijos menores de edad resultaron heridos de bala por disparos que les propinó la expareja de la dama, Frandy Amador Féliz, la noche del 24 de diciembre.

Féliz, quien según se dijo es miembro activo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD, también se disparó en el abdomen con la misma arma de fuego con que hirió de gravedad a los menores y su expareja.

Escarlen Melo es la madre herida en el abdomen por disparos que les realizó Féliz, de 41 años, en su casa del barrio El Millón, junto a sus dos hijos menores de 7 y 9 años.

Scarle Melo Castillo, víctima de disparos.Fuente externa

Comunidad se amotina

En el barrio El Millón, donde ocurrió el trágico hecho, a eso de las 8:00 p. m., los vecinos se amotinaron impidiendo casi por tres horas que las unidades policiales sacaran a Féliz para llevarlo a un centro hospitalario, pues la intención era lincharlo en el lugar del hecho, dijeron testigos.

Otros heridos

Se cuentan también los heridos entre la Nochebuena de este miércoles 24 y la madrugada de la Navidad de este diciembre 25, Welington Federin Pinales.

Pinales, de 36 años, fue impactado de bala en horas de la madrugada de este jueves 25, en un hecho escenificado en el sector Las 20 Casitas de Los Barracones. Las autoridades invesEsttigan lo sucedido.

El Fundo, zona norte de la ciudad banileja, resultó herido, también por arma de fuego, en la madrugada de este 25 de diciembre, Florentino Aybar, de 35 años.

Un muerto

La persona fallecida por el impacto de un “golpe contuso” en la cabeza y cortes de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo es Felipe de la Cruz Linares, ocurrida a eso de las 11:00 de la noche de este miércoles 24.

Este evento se registró en la calle Principal del barrio Media Blanca, municipio Nizao, al este de la provincia Peravia.

Las personas heridas eran atendidas hasta el mediodía de este 25 de diciembre en los hospitales Nuestra Señora de Regla en Baní, así como en el Pablo Pina de San Cristóbal, según se ha indicado.

En todos estos casos se reporta la intervención de autoridades policiales locales representadas en unidades de la Dicrim, agentes del orden público (uniformada), así como miembros del Ministerio Público.

Todos estos casos están bajo investigación policial y del Ministerio Público.