Zoológico de Moca lleva siete años cerrado; proceso de intervención va lento

Tras siete años del cierre del zoológico botánico municipal de Moca, el proceso de intervención para convertirlo en un Parque Lineal Zoobotánico, sigue sin avanzar.

Este zoológico, uno de los pocos espacios con que contaba este municipio para visitas estudiantiles y de ciudadanos, se encuentran al final del plazo para la adjudicación de la obra, según explica el alcalde del municipio cabecera de Moca, Miguel Guarocuya Cabral.

Cabral indicó que de acuerdo a la programación del proceso de licitación e prevé que el cheque correspondiente al 20% del valor total de la obra sea entregado durante la segunda quincena de enero de 2026.

Además, se ha estipulado un plazo de siete meses para la ejecución del “Parque Lineal Zoobotánico de Moca”, con una adjudicación figura en el portal de Contrataciones Públicas.

El proceso preliminar de licitación para la construcción del parque lineal zoobotánico conllevará una inversión de 152 millones de pesos.

El zoológico de Moca inició sus operaciones en el año 1978, aunque su inauguración se produjo el día 12 de agosto de 1982.

El espacio que contaba con 75 tareas, ha ido perdiendo parte de su terreno y en su entorno se vienen produciendo las construcciones de viviendas residenciales. Actualmente, cuenta con apenas 37 tareas.

Sin embargo, el activista social y popular Juan Comprés (Guanchi) hizo un llamado público a las autoridades competentes para que expliquen con claridad al pueblo de Moca qué se hará de manera definitiva con los terrenos donde operaba el antiguo zoológico municipal, cerrado desde el año 2018.

Juan Comprés manifestó su preocupación ante los rumores que circulan en la comunidad, los cuales indican que dichos terrenos habrían aparecido con supuestos dueños, a pesar de tratarse de un espacio que históricamente ha sido considerado de uso público.

En ese sentido, exige que se aclare quién posee títulos de propiedad sobre esos terrenos y bajo qué condiciones fueron otorgados, si es que existen.

“El pueblo merece saber quién administra esos espacios, quién recibe el dinero y con qué autorización”, expresó.

Advirtió que existe una fuerte percepción en la comunidad de que los terrenos podrían estar siendo apropiados de manera irregular.

Juan Comprés hace un llamado a la transparencia y a una explicación oficial por parte de las autoridades municipales y estatales.

“Los terrenos del zoológico son del pueblo de Moca. No pueden aparecer dueños de la nada ni manejarse recursos sin que la ciudadanía esté debidamente informada”, concluyó Guanchi Comprés. El cierre del zoológico se produjo en el 2018, un año después de informar sobre los panes de remodelación.