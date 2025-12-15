Hallan vehículo quemado de acusados de asesinar un niño y mujer en Villa Duarte

La Policía Nacional (PN) anunció que la yipeta donde se transportaban los individuos que le quitaron la vida a dos personas e hirieron de bala a una señora fue encontrada quemada.

El vocero de la PN, Diego Pesqueira, dijo que la yipeta marca Kia Sorento, negra, fue quemada en la comunidad de Guerra, en Santo Domingo Este.

Hasta el momento, la fuerza policial mantiene detenida a Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, de 38 años, quien es señalada como la persona que cedió el vehículo donde murieron Josué Rodne, de 11 años, y María Mercedes Arias Amador, de 63 años, además resulto herida de bala Marie Benítez Rodne, de 47 años.

Asimismo, la Policía Nacional identificó como prófugos a Jorge Alberto Ozuna Marte (a) “Gungún”, Gabriel Pérez Gómez (a) “Gaby” y Albert Ricardo Peña Féliz (a) “La Pipa”, señalados como los presuntos responsables directos del tiroteo, por lo que se mantiene activa una orden de captura inmediatamente sean localizados.

Lo que se sabe del hecho

Marie Benítez Rodne, de 47 años, madre del menor fallecido Josué Rodne, de 11 años, relató que se encontraba en la acera de su vivienda en la calle Victoria del barrio Simonico, en el sector Villa Duarte, Santo Domingo Este, cuando su hijo se acercó luego de llegar de play, donde asistía con recurrencia por las tardes.

Rodne, mientras vendía como costumbre en su paletera, le dice al menor que en su hogar no hay espacio disponible para llegar sus amigos, como este le pedía; en solo segundos, varios disparos cambiaron la vida de la familia.

Pues su pequeño, que el 23 de noviembre cumplió 11 años, perdió la vida por un disparo en la cabeza mientras estaba recostado de un carro rojo frente a la cafetería Quillao.

“Todo fue muy rápido, vi a la señora (María Mercedes Arias Amador, de 63 años) caer al piso y luego a mi hijo con un disparo en la cabeza. A mí me dieron dos disparos en mi pierna izquierda”, contó Rodne antes de ser dada de alta en el Hospital Docente Universitario Doctor Dario Contreras.

Una madre rota por la angustia de perder a su pequeño clamaba justicia mientras lloraba en la casa del hospital antes de ser despachada a su vivienda, donde al llegar ya no verá el rostro inocente de Josué.

La mochila y calizos del menor aún permanecen encima de un exhibidor de botellones de agua, donde los dejó cuando llegó contento a decirle a su madre que deseaba compartir con sus compañeros de beisbol, deporte que le apasionaba.

Vecinos del sector permanecen atemorizados por el hecho y piden a las autoridades que los responsables de las muertes paguen por el dolor causado a los familiares de las víctimas.

La Policía Nacional exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente para que respondan por los hechos que se les imputan.

Hasta el momento, las autoridades continúan profundizando las investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, y exhortó a los implicados que permanecen prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, para responder ante la justicia.