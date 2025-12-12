¿Qué sigue en la audiencia del caso Senasa este viernes?

La titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción (Pepca) y representante del Ministerio Público, Mirna Ortiz, explicó que la tarde de este viernes serán presentadas las defensas y también la réplica del Ministerio Público, para a partir de ahí, el tribunal pueda emitir una decisión en el caso Senasa.

“En la tarde de mañana (hoy viernes) continuaremos con la presentación de las defensas que es lo que resta y luego la réplica del Ministerio Público y en ese momento quedará el tribunal en condiciones de emitir su decisión. Esperemos a la réplica el día de mañana”, dijo Ortiz.

Expresó que en la tarde del jueves presentaron la medida de coerción de la “operación cobra” al igual que un legajo de pruebas que contienen 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y otras pruebas periciales.

Al mismo tiempo, narró que tres de los imputados han admitido su participación en el fraude, como también su colaboración al Ministerio Público, donde aportaron elementos de pruebas y confirmaron que “pagaron sobornos a miembros del Senasa, incluyendo a su ex director, el doctor Hazim”. Agregó que “el monto de los sobornos asciende más o menos a RD$2,000,000,000.00”.

El caso Senasa tiene hasta el momento a 10 implicados, a quienes se les imputa los siguientes cargos:

Coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El Ministerio Público pide que el caso sea declarado como “complejo” y que se impongan 18 meses de prisión preventiva a los acusados.

Mirna Ortiz aseguró que existen “más que razones para que el caso sea declarado complejo, una de las razones es la pluralidad de víctimas, estamos hablando de un seguro de salud que tiene bajo su cobertura a más de siete millones de dominicanos”.

A partir de las 2:00 de la tarde de este viernes el conocimiento de medida de coerción contra los implicados del caso Senasa continuará.