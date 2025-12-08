Abogado de Santiago Hazim: estamos tranquilos, quien no tiene hecha no tiene sospecha

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, tiene más de 30 horas apresado en la Fiscalía del Distrito Nacional, tras ser acusado por el Ministerio Público de haber instalado un “esquema de corrupción sistemático”, junto a otros funcionarios, que supuestamente desvió miles de millones de pesos de ese presupuesto institucional.

Su representante legal, Miguel Valerio, aseguró este lunes que Hazim se encuentra tranquilo, a pesar de encontrarse en un estado de privación de libertad hasta tanto el órgano persecutor deposite una solicitud de medida de coerción o presente directamente la acusación.

“Estamos tranquilos…, quien no tiene hechas, no tiene sospechas”, dijo Valerio a un grupo de reporteros con el cual conversó al terminar de dialogar con el exfuncionario, quien está retenido en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional Ciudad Nueva.

Valerio prefirió no referirse a la presunta información de que algunos involucrados en el supuesto entramado de corrupción administrativa están colaborando y realizarán acuerdos de culpabilidad. No obstante, el jurista indicó que cuando lo haga, se enfocarán antes en verificar la calidad de los datos compartidos por esas personas con el Ministerio Público.

“Quiero ver la calidad de la información de esa gente que está colaborando, vamos a ver cuál es la verdad que ellos tienen, nosotros tenemos la nuestra…”, expresó Valerio.

Valerio calificó como “una pena” que la defensa legal de Hazim no tenga conocimiento sobre las acusaciones que realizarán en su contra, mientras el Ministerio Público divulga un comunicado con las supuestas tipificaciones penales cometidas.

Además de empleados del Senasa, la Procuraduría General de la República (PGR) asegura que en la estructura delictiva participaron prestadores de servicios médicos.

En horas de la tarde de hoy, la lista de imputados se incrementó a nueve, luego de que Rafael Martínez Hazim se entregara voluntariamente al titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), quedando así en estado de arresto. Su abogado, Carlos Balcácer, informó que Martínez optó por esa decisión después de haberse percatado de que las autoridades desarrollaron un allanamiento en su casa.

Asimismo, aclaró que esta persona no es sobrina de Santiago Hazim, desmintiendo la versión publicada por algunos medios de comunicación.

Los demás detenidos son el empresario Eduardo Read Estrella, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Mientras tanto, todavía se desconoce cuáles eran los roles de estos individuos dentro de la supuesta agrupación criminal.