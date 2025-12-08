Queda detenido Rafael Martínez Hazim al presentarse este lunes a la PGR por caso Senasa

Pasadas las 11:00 de la mañana de este lunes, Rafael Martínez Hazim, conjuntamente con su abogado, Carlos Balcácer subían las escaleras de la Procuraduría General de la República (PGR), para ponerse a disposición de la justicia, luego de que las autoridades allanaron su residencia en las investigaciones por el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

De acuerdo con su representante legal, quien habló con Listín Diario, las autoridades habían acudido tres veces a su residencia, durante el fin de semana, pero no se encontraba en su hogar, por lo que este lunes decidieron presentarse ante el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.

“Quedó en estado de arresto”, dijo Carlos Balcácer a al asegurar que su cliente no era sobrino de Santiago Hazim, exdirector de Senasa, como ha circulado en algunos medios de comunicación.

De igual forma, indicó que su cliente no firmó ningún contrato con la aseguradora, pero era el representante de su padre (ya fallecido) en la empresa, por lo que era la persona “quedaba la cara”.

Carlos Balcácer indicó que el padre de su cliente firmó con senasa un “contrato de servicios de cabina”.

Con el arresto de Rafael Martínez Hazim, suman nueve las personas detenidas hasta el momento por este caso.

Los demás arrestados son Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.