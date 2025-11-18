Autoridades apresan a dos hombres con 171 paquetes de presunta droga en Pedernales

La Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) del Comando Sur de los Estados Unidos junto a las autoridades dominicanas incautaron 171 paquetes de presunta cocaína y cinco de marihuana, durante una nueva interdicción en las costas de la provincia de Pedernales.

La lancha fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Isla Beata con dos hombres a bordo de una embarcación con "alto perfil sospechoso".

Los organismos informaron que al intervenir en la lancha, tipo Go Fast, de 25 pies de eslora, con dos motores fuera de borda, de 60 caballos de fuerza cada uno, se confiscó en su interior varias pacas conteniendo un total de 171 paquetes de presumible cocaína y otros cinco de marihuana, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.

“Producto de estas operaciones conjuntas entre la República Dominicana y Estados Unidos, se han intervenido en los últimos días tres lanchas rápidas, conteniendo un total de 1,666 kilogramos (1.6 toneladas) de distintas drogas; también se han atrapado a seis dominicanos tratando de introducir los cargamentos a territorio dominicano”, señala el comunicado de prensa de la agencia antidrogas.

Operativo Lanza del SurFuente externa

En el operativo se arrestaron a dos dominicanos y se ocuparon además varios tanques y garrafones de combustibles, lonas, agua y comestibles, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD investigan si los decomisos de 484 paquetes y 806 de cocaína, ambos confiscados en las últimas horas en las costas de Pedernales, tienen alguna relación con esta nueva incautación.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.