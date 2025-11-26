Gobierno reconoce soluciones tecnológicas y educativas duante Premio a la Innovación Pública

El Gobierno reconoció este miércoles a los tres proyectos ganadores del Premio Nacional a la Innovación Pública, un concurso que destaca iniciativas de servidores públicos orientadas a mejorar los servicios estatales.

La premiación es realizada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

La viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, Xiomara Guante, afirmó que el premio —impulsado por el presidente Luis Abinader— busca promover el desarrollo de propuestas útiles para la gestión pública.

Señaló que la innovación es clave ante los retos tecnológicos y sociales del país.

Premiada en la quinta edición Premio a la Innovación Pública.José Alberto Maldonado

En esta edición, los jurados evaluaron 73 proyectos en la primera fase y 53 en las pruebas orales de la segunda etapa.

La premiación se celebró en el Salón Verde del Palacio Nacional.

El concurso fue creado mediante el decreto 808-21 para incentivar propuestas de servidores públicos que contribuyan a modernizar los servicios del Estado.

Los ganadores

El primer lugar recayó en Red Vial Punto Seguro, de la Comisión Militar y Policial (Comipol) del Ministerio de Obras Públicas.

El proyecto plantea mejorar la seguridad vial y ofrecer asistencia médica y logística a conductores a través de 26 puntos distribuidos en el país.

El segundo premio fue para Red Nacional de Centros STEAM, del Ministerio de Educación.

La iniciativa propone crear un liceo piloto de modalidad STEAM en cada provincia y estructurar una red nacional para fortalecer la enseñanza en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

El tercer lugar lo obtuvo Voz Educativa, del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), una plataforma de inteligencia artificial diseñada para transcribir en tiempo real y facilitar la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación superior.

Los ganadores recibieron estatuillas y premios de RD$350,000, RD$250,000 y RD$150,000, respectivamente.

Menciones de honor

En Innovación en Procesos Públicos y Digitales fueron reconocidos SIG-UM, Cuidarte RD, Estoy Contigo, Sinergya y DNCD Digital.

En Innovación en Políticas Públicas y Servicios se destacó INAIPI - Creciendo Juntos.

En Innovación Pública Implementada recibieron mención Scoring Tributario y Prescribe.