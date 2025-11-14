Anuncian reconteo de votos en elecciones del Colegio Médico Dominicano

Santiago Castro Ventura, presidente de la Comisión Nacional Electoral, anunció que habrá un reconteo en los votos de las elecciones del Colegio Médico Dominicano (CMD), debido a una nueva verificación de los votos.

"Habrá un reconteo de las actas en presencia de los delegados para poner las cosas claras antes de dar un veredicto. Queremos que los resultados estén claros", indicó Castro Ventura al ser cuestionado por la prensa.

El CMD había notificado que la nueva alineación encargada de dirigir el gremio durante el periodo 2025-2027 iba a ser desvelada el viernes 14 de noviembre a las 11:00 de la mañana; sin embargo, Castro Ventura comunicó que dos planchas habían pedido un reconteo.

No obstante, Castro Ventura no se refirió a las planchas que habían pedido un reconteo. Aunque lo que se observó en la convocatoria fue que esas planchas eran la 1 y la 2.

La primera encabezada por la doctora Yudelky Aquino acompañada por el doctor Elvis Florentino, por la regional del Distrito; José Domínguez, por la regional Norte; Iván Piña, por la regional Sur; y Neftalí Rijo, por la regional Este.

La segunda liderada por el doctor Luis Peña Núñez, quien funge como actual secretario general de la actual directiva. Lo acompañan en la boleta electoral el doctor Máximo Martínez, por la regional del Distrito; el doctor José Rainier Díaz, por la regional Sur; la doctora Keisy Ávila, por la regional Este; y el doctor Cecilio Reynoso, por la regional Norte.

Versiones diferentes

Peña Núñez enfatizó que ellos nunca pidieron lo dicho por el presidente de la Comisión.

"Nosotros no hemos pedido reconteo, nosotros lo que queremos es que la Comisión Nacional Electoral brinde el boletín final", expresó el doctor.

Por su parte, la doctora Yudelky Aquino, candidata presidencial por la plancha número uno, declaró que todos tienen resultados diferentes.

"Nosotros tenemos nuestros números que nos dan ganadores, la otra plancha también tiene sus números y la Comisión tiene otros también. ¿Cómo ustedes creen que nosotros podemos estar tranquilos sabiendo las anomalías que se han producido en el país por estas elecciones?", comentó la profesional de la salud.

Las elecciones del CMD iniciaron el 12 de noviembre a las 9:00 de la mañana y luego del primer boletín, revelado el jueves 13 de noviembre, la plancha número dos lideraba la lista con 2,865 sufragios y por detrás estaba la plancha número uno que había recolectado 1,970 votos. La plancha número tres tuvo 601 y la plancha número cuatro alcanzó 502.

Resultados oficiales

Castro Ventura indicó que los nuevos resultados serán revelados en un momento determinado.

"A nosotros no nos interesa el espectáculo, sino que las cosas sean claras. Sabrán los resultados en su debido momento", finalizó.