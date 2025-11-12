Puerto Plata: protestas en diferentes sectores por largo apagón general del martes

Quema de neumáticos en diferentes barrios fue la reacción de la población de esta provincia ante el apagón general de este martes.

Se registraron protestas en los sectores como El Javillar, en el Puente Seco, avenida Imbert Barrera, en el barrio Haití de la urbanización Gregorio Luperón y otros sectores.

El despliegue de contingentes policiales en los diferentes sectores no impidió que la población expresara sus quejas ante la prolongada interrupción energética.

El apagón de prolongó cerca de ocho horas en varios de los municipios mientras que en algunos alcanzó las 11 horas.

En el municipio cabecera la energía estuvo interrumpida desde la 1 de la tarde hasta las 8:29, produciéndose otro apagón a las 8:50 minutos hasta las 9:26 de la noche.

En el municipio de Imbert uno de los circuitos entró a las 8:30 mientras que en el otro que comprende la zona céntrica llegó cerca de la medianoche.

En Sosúa y Montellano se reportó igualmente que la interrupción del servicio se prolongó hasta pasada la medianoche.

El reporte oficial indica que alrededor de las 2 de la madrugada se había normalizado el servicio en todo el territorio nacional, de acuerdo a declaraciones del presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Eléctricas Dominicanas CUED, Celso Marranzini.