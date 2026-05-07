ASIEX dice desarrollo minero debe sustentarse en procesos rigurosos de evaluación técnica

La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) reafirmó su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de una minería responsable, sostenible y alineada con los más altos estándares internacionales, como una vía para aprovechar adecuadamente los recursos naturales del país en beneficio del crecimiento económico, la atracción de inversiones y el bienestar de las comunidades.

La Asociación destacó que la República Dominicana cuenta con un importante potencial para impulsar el desarrollo de su sector minero, así como de sectores prospectivos vinculados a la exploración y aprovechamiento de hidrocarburos y minerales críticos, bajo criterios modernos de sostenibilidad, protección ambiental, transparencia y respeto a las comunidades.

Asimismo, resaltó que estas actividades pueden contribuir significativamente a la generación de empleos de calidad, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de los encadenamientos productivos.

La Asociación resaltó que ha participado activamente en los trabajos de la Mesa de Minería creada en el marco de la iniciativa Meta RD 2036, bajo la coordinación de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe).

Este espacio de diálogo multisectorial ha promovido una visión compartida sobre la necesidad de impulsar el sector minero de manera responsable y estratégica, como parte del objetivo nacional de duplicar la inversión y fortalecer los sectores productivos.

Asiex señaló que el desarrollo de la minería debe sustentarse en procesos rigurosos de evaluación técnica, ambiental y social, que permitan una adecuada toma de decisiones basada en información verificable y en el respeto al marco institucional vigente.

Subrayó la importancia de que toda actividad económica regulada agote los procesos de evaluación y licenciamiento establecidos en la Ley, incluyendo las vistas públicas correspondientes para proyectos de alto impacto ambiental.

La Asociación reiteró que el respeto a estos procedimientos fortalece la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza, elementos fundamentales para consolidar a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión extranjera y para el desarrollo de proyectos de largo plazo.

Coincidió con Camipe en la importancia de que el país avance hacia una nueva Ley de Minería que establezca reglas claras, altos estándares ambientales, transparencia y mecanismos efectivos de participación social, como resultado de un diálogo amplio, inclusivo y abierto.

Asiex valoró la madurez del diálogo que, a través de los años, han sostenido las autoridades, el sector minero y las comunidades, y reiteró su disposición de continuar contribuyendo activamente a la construcción de consensos que permitan aprovechar de manera sostenible los recursos naturales del país, en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental de la nación.