Rancho Arriba: Potencia agrícola y ecoturística de Ocoa; reclaman inversiones

Este municipio es considerado como una potencia agrícola y ecoturística que, según líderes comunitarios, requiere inversiones en hoteles, empresas procesadoras de productos, puentes, caminos y otras importantes infraestructuras que contribuyan a su desarrollo y al bienestar de los pobladores.

El economista Manuel Vásquez, los líderes comunitarios Hambiorys Mella y Juan Troncoso, Franklin Joga, entre otros, destacaron el gran potencial de este valle que tiene 3.7 millones de metros cuadrados de ambientes protegidos, miles de tareas a campo abierto, grandes extensiones de café de las empresas Industrias Banilejas (INDUBAN) y café SAMIR, ganadería, producción de guineo, papa, plátanos, aguacates, atractivos como el charco Cachón en la Peñita, salto La Estrechura, balnearios Nizao en Montenegro, Las Avispas, el Ojo de agua y otros.

"Este municipio se basa en la producción de vegetales en ambientes protegidos y a campo abierto. Toda la vida ha vivido del café", expresó Manuel Vásquez, economista graduado en la UASD.

Indicó que Rancho Arriba que fue constituido en municipio en 1989, cuando se fusionó con Arroyo Cañas, requiere inversiones que impacten su desarrollo.

De su lado, Hambiorys Mella, dijo que el municipio tiene muchas debilidades en ecoturismo ya que cuenta con casi el 70 por ciento de los atractivos y no ha sido tomado en cuenta por las autoridades competentes.

"No hay caminos en buen estado, safacones para depositar la basura, señalizaciones. Aquí el turista viene, visita un río y no encuentra un negocio adecuado donde tomarse un café, un trago, donde tener una buena comida típica, aquí el apoyo del Fondo para el Desarrollo Ecoturístico de Ocoa (FONDEPROSJO) es nulo", aseguró.

Manifestó que aquí se produce tomate, ajies y otros productos, pero que nadie se ha interesado en hacer una mermelada.

Ajíes que se producenWilly Ortiz Ocoa

"Cuando se visita un restaurante no hay tomate y ajíes cuando eso es lo que más producimos. Debe haber un sendero para que los turistas puedan bajar con seguridad", explicó.

Mientras Juan Troncoso, resaltó que en Montenegro la construcción del puente sobre el río Nizao, es la obra anhelada que conectará a los sectores y permitirá el desarrollo agrícola, comercial y social.

"Esta zona de Montenegro es el lugar con el potencial turístico más grande de Rancho Arriba donde se espera la ejecución del puente y otros grandes proyectos", expresó.

Señaló que en Montenegro hay grandes fincas de aguacates hass, hay dos base de comunicación, el agua que suple el centro del municipio está en ese lugar, hay grandes fincas ganaderas y muchos productores de ciclo corto.

Por su parte, Franklin Joga, consideró de gran importancia el arreglo de las vías que llevan a Mahoma, La Colonia, construcción del puente Montenegro, entre otras.

"En esta zona hay muchos empresarios invirtiendo en Villas para vacacionar. Hay restaurantes donde divide Monseñor Nouel con Rancho Arriba, como "Lomas Blancas" de la familia Joga, restaurante Tell Alpin, de Nandy Fernández, en Banilejos", dijo Joga quien resaltó que cada año se celebra la Cabalgata Nacional y la feria de vegetales.

En Rancho Arriba cuentan con importantes inversiones en ambientes protegidos y en otras áreas Ballesteros, los hermanos Héctor González y José González, el ingeniero Manuel Peralta, Familia Joga, Fefén Ortiz, Nandy Fernández y otros.

"Rancho Arriba está a una hora y media de la capital y la temperatura en verano, de día, es de 32 grados, a partir de las 5 de la tarde puede bajar a 24 y en la noche a 19, mientras que en invierno de día oscila entre 22 y 24 y hasta 19, en la noche puede bajar a 12 y 13 grados", afirmó Franklin Joga, propietario de Óptica Isa.