Colegio Médico Dominicano convoca a elecciones de sus directivos nacionales para este miércoles

La Comisión Central del Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó a todos los médicos activos, con derecho a voto, y a los médicos pensionados a ejercer su derecho al sufragio este miércoles 12 de noviembre para elegir las autoridades que encabezarán la entidad a nivel nacional, regional y provincial.

Informó que las votaciones se llevarán a cabo en 119 establecimientos electorales distribuidos en el territorio nacional a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Asimismo, indicó que en los comicios se escogerán la Junta Directiva Nacional y los comités regionales y provinciales.

Señaló que la jornada contará con la participación de cuatro planchas, cuyos números y líderes fueron asignados mediante sorteo: la plancha uno está encabezada por Yubelky Aquino; la segunda, por Luis Peña Núñez; la tercera plancha, por José Santana, y la cuarta, por Clemente Terrero.

La Comisión Central informó que al finalizar la jornada a las 6:00 de la tarde, se procederá al escrutinio de los votos en cada mesa electoral.

“Las actas con los resultados serán remitidas a la sede central del CMD, donde la Comisión Médica Electoral Central consolidará la información y emitirá los resultados finales a través de boletines oficiales”, puntualizó mediante un comunicado.