Vaguada continuará generando lluvias; mantienen alerta para varias provincias

El Centro Nacional de Pronóstico informó que la vaguada ubicada actualmente sobre Haití continuará generando aguaceros y lluvias dispersas durante las primeras horas de este lunes, especialmente en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informa que en el transcurso de la tarde, la vaguada comenzará a alejarse del territorio nacional, permitiendo la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad. Por ello, se esperan pocas precipitaciones en la mayoría de las provincias, con algunos aguaceros y tronadas aisladas en zonas de la Cordillera Central y el noreste, los cuales disminuirán al caer la noche.

Para este martes, se prevén chubascos matutinos en poblados costeros del sur, y un ambiente mayormente soleado y de nubes dispersas durante la tarde en gran parte del país. De producirse lluvias, serán aisladas y de corta duración, asociadas a los efectos de un sistema frontal al norte de la isla, con escasa incidencia sobre el territorio nacional.

Condiciones marítimas

En la costa caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales.

Debido a la saturación de los suelos y a las lluvias que se generarán hoy, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene alerta verde para Monte Plata, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Peravia San Cristóbal, y San Pedro de Macorís.