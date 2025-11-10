“No tengo nada que decir” única expresión de hombre acusado de matar a otro en un atraco en SDE

Se entregó este lunes a la Policía Nacional uno de los presuntos involucrados en la muerte de un hombre de 35 años de edad, ocurrida en Santo Domingo Este durante un atraco para despojarlo de su motorcicleta.

César Reyes Pérez, de 21 años de edad, acudió al Palacio de la Policía luego de que fuese señalado por participar en la muerte de Luciano Custodio Figueroa, registrada el pasado sábado en el sector Altos del Cachón.

César Reyes Pérez, apodado "Cacón", se entregó en compañía de Mario Estévez, representante de una entidad dedicada a la protección de los derechos humanos en el país.

“No tengo nada que decir”, estas fueron las únicas palabras de Reyes Pérez a la pregunta de los periodistas, de si era inocente ante los señalamientos en su contra.

Eso ocurrió esta mañana en presencia del portavoz policial, coronel Diego Pesqueira, quien encabezó el proceso de entrega e informó que realizarían al acusado un diagnóstico médico para certificar su estado de salud, antes de iniciar el proceso de investigación correspondiente.

¿Cómo murió?

De acuerdo con los registros policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6:31 de la tarde del pasado 8 de noviembre. En esa franja horaria, Luciano Custodio Figueroa fue interceptado por dos individuos que le dispararon, provocando su muerte tras haber recibido una herida de proyectil en el área torácica de su cuerpo.

Por este caso, la institución de seguridad ciudadana activó las labores de búsqueda de otros supuestos implicados únicamente identificados como “Macutico” y “El Menor”.

El coronel Pesqueira informó que la motocicleta del occiso fue recuperada.