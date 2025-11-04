Motaxistas de Puerto Plata reclaman regularización del servicio

Los directivos de las entidades que agrupan a los mototaxistas de Puerto Plata reclamaron a las autoridades un conjunto de acciones para regularizar el sector.

En el curso de una rueda de prensa, la presidenta de la entidad, Sabina de la Rosa, junto a Dionisio Álvarez y Alexis Vázquez, en nombre de Fenacon, Fenamo, Gemotaxi SRL, Simortarnoa, Cesemotaxipp y Codemotaxipp SRL, junto a directivos nacionales y regionales, demandaron que la comisión de tránsito del Cabildo, en conjunto con ellos, establezca las tarifas de una vez y por todas.

Igualmente, demandan que sean removidas las paradas ilegales, que los operativos de supervisión se lleven a cabo de forma permanente, igualdad de condiciones de parte de la Alcaldía, cartas de compromiso para que los mototaxis que irrespeten la ley 63-17, cruzando semáforos en rojo, transitando en vía contraria, sobre las aceras o calibrando motores, sean sancionados llevándolos a un consejo disciplinario y, si son reincidentes, se les retire la carta de ruta.

Hicieron un llamado a la gobernadora provincial Claritza Rochtte, al alcalde Roquelito García y al Consejo de Regidores a formar una mesa de trabajo para que se pueda organizar el sector.

Indicaron que, de no recibir respuesta, se verán en la obligación de realizar una segunda marcha el miércoles 19 de noviembre, en esta ocasión con carácter provincial y regional.

Insistieron en que solo quieren la organización del sector y que no los mezclen con los que no están regularizados.

Sabina de la Rosa reveló que en la última ocasión en que recibieron datos oficiales había 3,345 mototaxistas regularizados y que estiman que de manera ilegal debe haber el doble de esa cantidad.

En la rueda de prensa estuvieron presentes la presidenta de la Asociación Nacional de Moto Taxista y Transporte VIP, Mercedes Lorenzo; Antonio Brito en representación de Femot de Bonao, de la Organización Nacional de Moconchistas; William García, Esteban Valdéz de Asomode y la Coordinadora de Federaciones del Cibao representada por Miguel Jiménez.