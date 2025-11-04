Abinader declara duelo oficial este martes por la muerte de Marcelo Bermúdez Estrella

El presidente Luis Abinader declaró duelo oficial para este martes duelo oficial por el fallecimiento del empresario Marcelo Felipe de Jesús Bermúdez Estrella, conocido entre sus allegados como Milito.

La disposición está contenida en el decreto 630-25, del lunes 3 de noviembre, dado a conocer este mismo martes por la Presidencia de la República Dominicana.

En el decreto se recuerda que Marcelo Bermúdez Estrella fue un destacado empresario, político y escultor dominicano que tuvo una trayectoria ejemplar de servicio público, empresarial y social. Además, se indicó que, en el desempeño de su rol empresarial, se le atribuyen importantes aportes al desarrollo económico de la República Dominicana, en especial en la ciudad de Santiago de los Caballeros, generando empleo y oportunidades de crecimiento para la región del Cibao.

Bermúdez Estrella falleció en la ciudad de Santiago de los Caballeros a los 91 años, se distinguió siempre por su intachable compromiso con la defensa de los valores democráticos, la libertad, justicia social y el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana. Convicciones que le valieron para hacerse participe en movimientos políticos y sociales en contra del régimen trujillista y en favor del restablecimiento de la constitucionalidad.

El Poder Ejecutivo considera que el fallecimiento de este distinguido ciudadano, quien sirvió al pueblo dominicano de manera desinteresada y fiel a sus valores personales, constituye un motivo de duelo para el pueblo y Gobierno dominicano, en virtud de lo cual, en atención a la Constitución y a la ley, declara el duelo oficial.

En virtud de ello se instruye al Ministerio de Defensa a que rinda los honores militares a este prominente ciudadano dominicano y se dispone que Bandera Nacional deberá ondear a media asta el día señalado en los recintos militares y edificios públicos en todo el país.