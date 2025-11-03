Fallece Marcelo Bermúdez, luchador antitrujillista, empresario y escultor

Falleció este lunes en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el reconocido empresario y luchador antitrujillista Marcelo Bermúdez Estrella (Milito), por complicaciones de salud

Marcelo Bermúdez ingresó al movimiento clandestino 14 de Junio desde su fundación. Durante la dictadura de Trujillo, fue encarcelado en la cárcel de La 40 y en La Victoria donde al igual que muchos jóvenes fue sometido a crueles torturas.

Vivió exiliado en Venezuela y varios países de Europa. En 1963, participó junto a Manolo Tavares Justo y un grupo de jóvenes del 14 de Junio en el alzamiento guerrillero de las Manaclas que buscaba la reposición del orden constitucional luego del golpe de estado al presidente Juan Bosch. Sobrevivió a esta hazaña donde murieron fusilados Manolo Tavares y la mayoría de sus compañeros.

Incursionó en el área empresarial a partir de los años 70. Fundó una de las primeras empresas que iniciaron operaciones en el Parque industrial Zona Franca Tamboril.

Marcelo Bermúdez se destacó en el área de calzado y artículos de piel. Terminada su carrera empresarial, dedicó gran parte de su tiempo a la escultura. Su carrera de escultor llegó a destacarse obteniendo premio León Jiménez. Así como, exposiciones en salones y museos nacionales. Fue fundador de Casa de Arte.

Durante muchos años mantuvo una cercana amistad con Juan Bosch, quien lo ingreso a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Fue gobernador por la provincia de Santiago, durante el gobierno de Leonel Fernández en el 1996.

Como gobernador, se destacó por elevar el prestigio de la gobernación y promover la provincia de Santiago para importantes inversiones. Promovió la instalación de la UASD en Santiago, y sobre todo se destacó por su forma abierta y sencilla con la que trataba a todos los ciudadanos.

Los Santiagueros despiden hoy a uno de sus hijos más auténticos.

Destacado miembro de una generación de hombres progresistas y valientes que lucharon por un mejor país.