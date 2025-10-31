Imputado en caso Calamar Óscar Arturo Chalas fue ingresado en clínica tras declarar en tribunal

El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas, fue ingresado la noche del jueves en un centro médico, tras sufrir una angina inestable (preinfarto), a pocas horas de salir del tribunal donde se declaró culpable en el caso Calamar.

Ante esta situación, la defensa del imputado solicitó este viernes a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la suspensión de la audiencia hasta tanto su cliente pueda estar presente en la próxima. El abogado planteó a la magistrada Altagracia Ramírez que esta circunstancia conlleva el aplazamiento del caso.

Mientras tanto, los fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitan al tribunal que Chalas sea separado del proceso para que su caso sea conocido de forma individual.

Óscar Chalas admitió su responsabilidad en el cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales para permitirles operar, luego de un acuerdo con el Ministerio Público, que solicitó a su favor un criterio de oportunidad.

En base a dicho acuerdo, Chalas Guerrero devolvió al Estado 17 millones de pesos a través de cheques, además de dos vehículos con un valor aproximado conjunto de casi tres millones de pesos