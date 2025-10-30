Intervienen lancha con 650 paquetes de cocaína en las costas de Baní; arrestan a dos dominicanos

En una operación conjunta de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público, incautaron un cargamento de 650 paquetes presumiblemente de cocaína, durante una persecución desarrollada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Las autoridades, tras ser alertadas de la presencia de una lancha rápida, movilizándose de manera sospechosa a costas dominicanas, activaron los protocolos de actuación con el despliegue de unidades aéreas, marítimas y terrestres, para neutralizar la embarcación y capturar sus tripulantes.

Todo lo que se sabe de la operación policial con más de 100 muertos en Río de Janeiro Lea también

Durante el operativo, los agentes lograron interceptar, a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, a los ocupantes de una embarcación (tipo Go Fast) de 32 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno.

Al abordar la lancha, que se presume llegó a territorio dominicano procedente de Sudamérica, se arrestaron a dos dominicanos y se confiscaron 26 sacos, conteniendo un total de 650 paquetes de la supuesta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos.

Durante la intervención se incautaron además 30 garrafones de combustibles, 02 GPS, una radio de comunicación marítima, tres celulares, una lona, cubetas, agua y comestibles, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar en relación con el intento de introducir el alijo a territorio dominicano, y tratan de establecer si hay otros involucrados en el caso, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Los 650 paquetes de la sustancia ocupados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará el tipo y peso exacto del cargamento.