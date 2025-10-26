Desaguan el contraembalse Las Barias; administrador de Egehid supervisa protocolo de las presas

El administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), ingeniero Rafael Salazar, recorrió las presas de Valdesia, Aguacate y el contraembalse Las Barías para revisar el manejo de estos sistemas y evitar emergencias, a propósito de la gran cantidad de agua que les está entrando por las lluvias.

“Estamos manejando los protocolos para que las presas del país estén en capacidad de recibir volúmenes de agua en la temporada que estamos”, resaltó Salazar, quien estuvo acompañado de los ingenieros Máximo Gómez, Expedito Pepín, Alexander Lorenzo y César Amparo.

Los técnicos les explicaron que los protocolos se siguen al pie de la letra para mantener los embalses operando de forma óptima y sin riesgos.

El administrador de la empresa estatal explicó que estos sistemas continúan operando bajo control y se mantienen bajo estricto seguimiento para evitar emergencias.

Desaguan el contraembalse Las Barías

Indicó que, como parte del protocolo, el contraembalse Las Barías fue desaguado para permitir la regulación del caudal que entra y sale de la presa de Valdesia debido a las lluvias.

Dijo que el Comité de Operaciones de Presas y Embalses (COPRE) se mantiene en sesión permanente, dando seguimiento minuto a minuto a los protocolos para garantizar que las presas sigan operando sin riesgos y evitar situaciones difíciles o incertidumbre a las poblaciones que habitan aguas abajo.

El administrador de Egehid recorrió las presas de Valdesia, Jigüey y AguacateFuente externa

Al recorrido se sumaron la gobernadora y el senador de San Cristóbal, Pura Casilla y Gustavo Lara Salazar, respectivamente; el alcalde y la vicealcaldesa de Yaguate, José Oviedo y Aurora Valdez; así como el alcalde de Los Cacaos, Modesto Lara Encarnación, entre otras autoridades.