3,760 desplazados y más de 700 viviendas afectadas por huracán Melissa, informa el COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 3,760 personas han sido desplazadas y evacuadas a zonas seguras producto de las incidencias del huracán Melissa.

Como consecuencia de las lluvias, 752 viviendas han resultado afectadas y otras 16 terminaron parcialmente dañadas, asimismo una vivienda terminó totalmente destruida.

Las lluvias y vientos asociados al huracán han dañado una carretera y dos puentes, generando dificultades en la movilidad. Además, 48 comunidades permanecen incomunicadas debido a las condiciones adversas.

82 personas permanecen albergadas en cinco alberges oficiales, según informaron las autoridades.

El Centro de Operaciones de Emergencias instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades para evitar riesgos.

Alertas

Debido a este pronóstico, y al riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene nueve provincias en alerta roja, 16 en amarilla y cinco en verde.

En alerta roja están: Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Azua, San Juan, Peravia, San Cristóbal y Monte Plata.

Las provincias en alerta amarilla son: El Seibo, Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, La Saona, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Mientras que, en alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Valverde y Santiago.