Huracán Melissa categoría 4, provoca aguaceros y fuerte oleaje en República Dominicana

“Melissa es ahora un huracán intenso (categoría 4) con vientos de 220 km/h, siendo el cuarto huracán intenso de la presente temporada ciclónica; ubicado alrededor de las 5:00 a. m. de hoy domingo cerca de la latitud 16.3 norte y longitud 76.3 oeste, esto es a unos 195 km al sur/sureste de Kingston, Jamaica y a unos 450 km al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba y está moviéndose hacia el oeste a unos 7 km/h” informa el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En su primer boletín de la mañana de este domingo, detalla que las imágenes satelitales y de los radares de Punta Cana y de Puerto Plata, indican que el territorio dominicano se mantiene nublado, con probables lluvias y tormentas eléctricas, principalmente hacia las franjas costeras norte y sur, mientras que campos nubosos generados por Melissa se mantendrán incursionando desde las aguas del mar caribe, producto de los vientos marcados del sureste que genera este huracán.

Durante las horas matutinas, se prevén precipitaciones de intensidad variable hacia provincias de la costa caribeña, la Cordillera Central y el suroeste, siendo aguaceros moderados a fuertes hacia Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, entre otras cercanas, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En la tarde, esta actividad lluviosa se mantendrá y se extenderá hacia otras provincias del sureste y noreste del territorio dominicano.

Debido a este pronóstico, y al riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene nueve provincias en alerta roja, 16 en amarilla y cinco den verde.

En alerta roja están: Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Azua, San Juan, Peravia, San Cristóbal y Monte Plata.

Las provincias en alerta amarilla son: El Seibo, Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, La Saona, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Mientras que, en alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Valverde y Santiago.

Oleaje peligroso

En la costa caribeña, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, desde Cabo Beata hasta Punta Salinas, permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, así como por la ocurrencia de fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

“Se exhorta a los bañistas y usuarios de playas consultar a las autoridades locales antes de realizar actividades acuáticas, ante la posibilidad de rompientes y corrientes de resaca. Mientras que, hacia el resto de la costa caribeña y en la costa atlántica, efectuar sus operaciones próximas al perímetro costero, sin aventurarse mar adentro”.

Pronóstico del lunes

Mañana lunes, el ambiente continuará propicio para que se generen aguaceros moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, desde horas matutinas, en provincias como Barahona, Pedernales, Baoruco, Independencia, San Juan, Elías Piña, Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa, manteniéndose el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra; aunque también se generarán precipitaciones de carácter diverso sobre Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, El Seibo y otras del noreste y el Cibao, especialmente en la tarde.