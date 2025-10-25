Fallece el jurista y catedrático Almanzor González Canahuate

Falleció el jurista y catedrático Almanzor González Canahuate. Su muerte la dio a conocer el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que lo define como pilar y guía del gremio.

González Canahuate nació en Bajabonico, provincia Puerto Plata, en el año 1935. Dedicó su vida al derecho, enseñar y la música, destacándose como músico en la Orquesta Sinfónica Nacional.

Fue líder y activista sindical, con formación en las áreas social y político.

El jurista se destacó como un investigador por excelencia y se inscribe entre los grandes compiladores del país, experto en derecho laboral y defensor de los derechos humanos.

Almanzor González Canahuate también fue senador de la República, además de que ha escrito diversas obras, como “Recopilación Jurisprudencial Integrada”, que contiene 290 sentencias (2012 y 2013).

Sus libros sirven de referentes para estudiantes, profesionales y escuelas de Derecho.