Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Fallece el jurista y catedrático Almanzor González Canahuate

Almanzor González Canahuate nació en Bajabonico, provincia Puerto Plata, en el año 1935.

Exsenador de la República, Almanzor Gonzáles Canahuate.

Exsenador de la República, Almanzor Gonzáles Canahuate.Jorge Martínez

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Falleció el jurista y catedrático Almanzor González Canahuate.  Su muerte la dio a conocer el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que lo define como pilar y guía del gremio.

González Canahuate nació en Bajabonico, provincia Puerto Plata, en el año 1935. Dedicó su vida al derecho, enseñar y la música, destacándose como músico en la Orquesta Sinfónica Nacional.

Fue  líder y activista sindical, con formación en las áreas social y político.

El jurista se destacó como un investigador por excelencia y se inscribe entre los grandes compiladores del país, experto en derecho laboral y defensor de los derechos humanos.

Almanzor González Canahuate también fue senador de la República, además de que ha escrito diversas obras, como “Recopilación Jurisprudencial Integrada”, que contiene 290 sentencias (2012 y 2013).

Sus libros sirven de referentes para estudiantes, profesionales y escuelas de Derecho.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados