COE disminuye niveles de alerta para el Gran Santo Domingo, San Pedro y La Romana

Con un llamado a no descuidarse por la continuidad de las lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) disminuyó los niveles de alerta para el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

Estas provincias que antes se encontraban en alerta roja ahora fueron colocadas en amarilla. Además, en alerta amarilla se mantiene a las provincias La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Elías Piña, Duarte, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Dajabòn y La Altagracia.

“El hecho de la disminución o degradación de rojo a amarillo para el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional San Pedro de Macorís y La Romana no significa que debemos descuidarnos, las lluvias continuarán”, indicó Juan Manuel Méndez, director del COE, al recordar que los suelos están saturados.

En alerta roja se mantienen las provincias Barahona, San Cristóbal, Independencia, San José de Ocoa, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales. Mientras que en verde están María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal y Espaillat.

“Ahora las precipitaciones se trasladan hacia Barahona y la parte sur más profundas… Debemos estar bastante pendientes del caso de Barahona, Bahoruco, San Juan, la parte fronteriza, Pedernales, Elías Piña y Dajabón que ahora entró en alerta amarilla”, dijo Juan Manuel Méndez.

De acuerdo al último boletín del COE, al menos 263 viviendas han sido afectadas, 13 han sido parcialmente afectadas y una destruida. Además, 1,465 personas fueron desplazadas, una carretera ha sido afectada y dos puentes fueron afectados por las constantes lluvias.

De acuerdo a la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Glorias Ceballos, este fenómeno continuará ocasionando aguaceros en el territorio nacional durante los próximos días. De igual forma, y ya como huracán, afectará a las provincias de la región suroeste con fuertes lluvias.