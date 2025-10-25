Lluvias por Melissa continuarán esta tarde-noche sobre el gran Santo Domingo y otras provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias provocadas por el huracán Melissa continuarán en el transcurso de la tarde y noche de este sábado sobre varias provincias del litoral caribeño.

Las lluvias continuarán principalmente en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales, entre otras de las regiones; suroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Alrededor de la dos de la tarde de este sábado, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) comunicó que Melissa se convirtió en un huracán categoría uno, con posibilidad de alcanzar uno de categoría mayor en las próximas horas.

Actualmente Melissa se mueve hacia el oeste/noroeste a 2 kilómetros por hora, casi estacionario, con vientos máximos sostenidos 120 kph.

Debido a las lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Mantiene 29 las provincias en alerta, debido a los efectos de la tormenta Melissa.

En alerta roja están Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Independencia, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata. En amarilla se encuentra La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En tanto que a la alerta verde se suman Espaillat y Hermanas Mirabal a María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte y Dajabón.

Justo esta mañana, la directora del Indomet, Gloria Ceballos, indicó que hasta las 11:00 de la mañana de este sábado en el Distrito Nacional han caído 431.9 milímetros de lluvia producto de la tormenta Melissa.

En su informe de las una de la tarde, el Indomet señaló que para el domingo se espera la continuidad de las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, siendo las mismas de mayor o menor intensidad, principalmente hacia las provincias del litoral caribeño, el suroeste y sureste, siendo menos frecuentes en localidades ubicadas de la Cordillera Central y el noreste.