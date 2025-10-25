Pedernales: autoridades ejecutan labores para preservar vidas por el huracán Melissa

Las autoridades colocaron una cinta que bordea las playas de la provincia Pedernales, para evitar que los munícipes acudan a las inmediaciones, este sábado. Esto debido a los aguaceros provocados por el huracán Melissa.

Hoy las olas del litoral costero hasta el municipio cabecero de Pedernales sobrepasan los dos pies de altura, producto de los vientos que paulatinamente se registran por el fenómeno natural.

En un recorrido por el litoral de playas desde Pedernales, Bucanye, las Cuevas de Cabo Rojo hasta Bahía de las Águilas, se observaron fuertes olas, pero registrar daños mayore

Otras medidas de las autoridades

La Armada Dominicana informó que mantiene en puerto seguro las yolas de los pescadores del litoral de Pedernales hasta la isla Beata, para evitar que los vientos las arrastren, debido a las olas que se están produciendo por Melissa.

En la mañana de este sábado, brigadas de la Defensa Civil fueron diseminadas en lugares de carretera de la zona, para evitar que, en caso de fuertes vientos, los árboles que caen al suelo obstruyan las vías, según lo informó Fernelis Dotel, director provincial de la Defensa Civil.

Efectos de las lluvias

El director provincial de la Defensa Civil en Pedernales, Fernelis Dotel, dijo que las últimas lluvias caídas anegaron varias partes del municipio de Oviedo de esta provincia, donde los voluntarios de la Defensa Civil han tenido que ayudar a familias y, en otros casos, al corte de árboles que han caído por los vientos en la zona.

Dotel informó que un ventarrón hace tres días derribó varios árboles en la cañada El Barraco, donde el tendido eléctrico que sale de la hidroeléctrica por la comunidad de Mencia dejó sin energía la comunidad cafetalera de Aguas Negras, sin que hasta ahora se haya solucionado el problema.

Según los agricultores de la zona, las últimas lluvias que han caído en todo el perímetro de Pedernales, que incluye la parte cafetalera y la parte baja agrícola, han beneficiado la agricultura de la zona, donde hace varios meses la fuerte sequía había azotado las áreas.

Los predios de los Olivares, Paso Sena, los Brujos y las comunidades cafetaleras de la Altagracia, Mencia, Aguas Negras, las Mercedes, la Manigua, los Arroyos y una parte en el municipio de Oviedo con los pocos cultivos.