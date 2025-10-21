Se registra derrumbe en una mina de Cormidom

Un derrumbe de una mina se registró la tarde de este martes dentro de las instalaciones de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), Cerros de Maimón, provincia Sánchez Ramírez.

La empresa minera no ha ofrecido detalles sobre la cantidad de personas que se encuentran debajo de los escombros de la mina, ni el estado de salud de los mismos.

En las afueras de la entrada principal de la minera se encuentran decenas de personas, familiares de mineros, y curiosos, esperando obtener información oficial sobre lo ocurrido.

Asimismo, miembros de la Policía Nacional, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos se encuentran presente en la zona.