Abinader se reunirá a las 6:30 PM con el COE; prevén lluvias hasta el sábado por tormenta Melissa

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Mendez, manifestó que el presidente Luis Abinader sostendrá una reunión la tarde de este martes, para tratar sobre la tormenta tropical Melissa.

Méndez precisó que la reunión será a las 6:30 de la tarde, donde adelantó abordarán temas relacionados con educación y horario laboral ante el paso de la recién convertida en tormenta.

“Respecto a educación y a otras aristas más que tiene que ver con la parte laboral, con el señor presidente, a las 6:30 de la tarde, y de ahí se tomarán las decisiones que tienen que ver con estos temas”, señaló.

Añadió que desde el Centro de Operaciones de Emergencias mantendrán actualizaciones sobre las incidencias de este sistema.

De su lado, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, aseveró que las lluvias se extenderán hasta el sábado de esta semana, debido a que los pronósticos indican que el sistema se ralentice, lo que provoca preocupación con relación a los acumulados de lluvias.

“Vamos a tener unos días de mucha lluvia, o sea los acumulados de lluvia muy importantes, sea que el sistema cruce por el territorio nacional o sea que se siga desplazando lentamente hacia el oeste, las lluvias van a estar presentes, el campo nuboso de este sistema es muy amplio y las condiciones al sur nuestro son favorables para que se produzcan esas lluvias extraordinarias”, dijo.

En los escenarios de que su desplazamiento sea al oeste se tendrían unos acumulados de hasta 300 milímetros, mientras que si este sistema se desplaza al sur del país o ingresa por Haití, se esperan acumulados de lluvias de hasta 500 milímetros para este sábado.

Ceballos agregó que mantienen expectativas de que el mar Caribe le aporte energía al sistema para que se convierta en un huracán categoría 1.

Alertas

Se mantienen 13 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene nueve en verde.

En alerta amarilla mantiene a La Vega, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, La Altagracia, Monseñor Nouel, San Juan, Pedernales, Azua y Barahona.

En alerta verde se encuentran Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Samaná, Santiago, El Seibo, Independencia, Hato Mayor y Bahoruco.