Onda tropical se podría convertir en ciclón Melissa; lluvias se extenderán hasta el sábado

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos manifestó que a la mañana de este martes la onda tropical tiene un 100% de probabilidad de convertirse en la tormenta o ciclón tropical Melissa.

Ceballos expreso en rueda de prensa, que se espera en la mañana de hoy estén definidas las expectativas de trayectoria del sistema, que lleva un desplazamiento ralentizado y del que se espera la ocurrencia de fuertes lluvias.

“Las lluvias van a estar presentes, aguaceros fuertes con relación a este sistema, mientras se mantiene ahí muy lento al sur del territorio nacional”, dijo Ceballos.

En ese sentido, aseveró que las lluvias se extenderán hasta el sábado de esta semana, debido a que los pronósticos es que el sistema se ralentice, lo que provoca preocupación con relación a los acumulados de lluvias.

“Vamos a tener unos días de mucha lluvia, o sea los acumulados de lluvia muy importante, sea que el sistema cruce por el territorio nacional o sea que se siga desplazando lentamente hacia el oeste, las lluvias van a estar presentes, el campo nuboso de este sistema es muy amplio y las condiciones al sur nuestro son favorables para que se produzcan esas lluvias extraordinarias”, dijo.

En dos escenarios de su desplazamiento, es que si es al oeste, se esperan acumulados de hasta 300 milímetros, mientras que si este sistema se desplaza al sur del país o ingresa por Haití, se esperan acumulados de lluvias de hasta 500 milímetros para este sábado.

Ceballos agregó que mantienen expectativas de que el mar Caribe le aporte energía al sistema para que se convierta en un huracán categoría 1.

Alertas

En cuanto a las alertas, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta amarilla La Vega, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, La Altagracia, Monseñor Nouel, San Juan, Pedernales, Azua y Barahona.

En alerta verde se encuentran Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Samaná, Santiago, El Seibo, Independencia, Hato Mayor y Bahoruco.

El director del COE, general Juan Manuel Méndez, informó que los organismos de emergencias activaron sus planes de contingencia a su máxima expresión en caso de ser necesario ir en apoyo a las operaciones respecto al nivel de alerta en que se encuentra el país.

Asimismo, iniciaron las evacuaciones de carácter preventivo, esencialmente en las provincias que se encuentran en alerta verde.