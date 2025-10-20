Temblor de 5 grados provoca pánico en Gran Santo Domingo y otras provincias

“Sentí un sacudión”; “fue muy fuerte y me dio miedo”, fueron reacciones al temblor registrado la tarde de este lunes en gran parte de República Dominicana.

El sismo fue de 5 grados en la escala de Richter, según el informe preliminar del Instituto Sismológico Nacional. Hasta el momento no se han reportado daños.

Algunas personas fueron evacuadas de edificios como el de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como "El huacal", y otros donde operan distintas entidades estatales. Mientras que otras personas salieron de sus casas como media preventiva.

Andrés Moreta, analista de datos sísmico, explicó a Listín Diario que el epicentro fue al norte de San José de Ocoa, en la latitud 18.62 y longitud -70.58.

Usuarios han reportado que sintieron el temblor en el Gran Santo Domingo, Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y otras localidades.