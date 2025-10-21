Estudiantes se desmayan tras temblor en Sabana Larga, Ocoa

Más de una docena de estudiantes pertenecientes al Liceo José Núñez de Cáceres de Ocoa fueron llevados al hospital San José ayer tras sufrir desmayos luego de sentir un fuerte temblor de tierra a las 3:18 de la tarde.

Asimismo, la Defensa Civil de San José de Ocoa reportó que ocurrieron grietas en la escuela que lleva al Limonal de Sabana Larga.

Los estudiantes del referido centro que dirige la profesora Amelia Castillo, fueron trasladados al área de emergencia por unidades del Sistema de Atención a Emergencias del 911 y en diferentes vehículos, según comprobó este medio.

Durante un recorrido realizado por los liceos José Núñez de Cáceres, Técnico Núñez de Cáceres, ubicado en Arroyo Palma, escuela Altagracia Irma Brito Sánchez y otros se observó que los profesores despacharon a los estudiantes luego de registrarse el movimiento telúrico.

Residentes en el municipio Sabana Larga y otras zonas reportaron que el temblor fue “durísimo”.

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños a raíz del temblor que provocó pánico en la población que salió a las calles.

“Sentí un sacudión”; “fue muy fuerte y me dio miedo”, fueron reacciones al temblor registrado la tarde de este lunes en gran parte de República Dominicana.

El sismo fue de 5 grados en la escala de Richter, según el informe preliminar del Instituto Sismológico Nacional. Hasta el momento no se han reportado daños.

Algunas personas fueron evacuadas de edificios como el de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como “El Huacal”, y otros donde operan distintas entidades estatales.

Mientras que otras personas salieron de sus casas como media preventiva.

Andrés Moreta, analista de datos sísmico, explicó a Listín Diario que el epicentro fue al norte de San José de Ocoa, en la latitud 18.62 y longitud -70.58.

Usuarios han reportado que sintieron el temblor en el Gran Santo Domingo, Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y otras localidades.