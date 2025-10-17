PUCMM entrega un nuevo espacio de Servicio de Atención al Bienestar

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) entregó el centro de Servicios de Atención al Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (SAB-PUCMM), un espacio creado para brindar a la comunidad universitaria y público en general servicios de evaluación, diagnósticos e intervenciones orientadas a mejorar la convivencia social y el bienestar emocional.

De acuerdo a la información de la universidad el SAB-PUCMM “nace como un espacio para cuidar, acompañar, formar y aspira a ser un semillero de terapeutas comprometidos con el bienestar humano, que, en alianza con los principales centros psicológicos de la ciudad de Santiago y la región, puedan transformar vidas y gestar iniciativas de salud mental en el país”.

El proyecto integra la formación académica con la responsabilidad social, brindando a estudiantes de psicología oportunidades de práctica supervisada en contextos reales y contribuye activamente al bienestar de las comunidades.

Durante el acto inaugural, el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), destacó que este proyecto responde al gran reto y compromiso social en materia de salud mental.

“La PUCMM acoge esta iniciativa como una labor no solamente académica o científica, sino también espiritual y pastoral, en coherencia con su misión y filosofía institucional”, afirmó.

El rector precisó que esta no es una iniciativa individual ni de una unidad académica en particular, sino un compromiso asumido por toda la comunidad universitaria para responder de manera conjunta a la necesidad humana de escucha, atención, acompañamiento y valoración, así como de orientación profesional en los casos que lo requieran.

La profesora Keyla Aybar Herrera, directora de SAB-PUCMM, ofreció las palabras de apertura y presentación del espacio, destacando que representa una nueva forma de comprender el bienestar. “A propósito del Mes de la Salud Mental, este centro nace con la convicción de que el bienestar no es un lujo ni un complemento, sino una condición esencial para aprender, enseñar y vivir con propósito”.

“Con el SAB-PUCMM celebramos la inauguración de un espacio creado para acompañar, cuidar y fortalecer a nuestra comunidad universitaria en todas sus dimensiones”, indicó.

El lugar cuenta con una estructura organizacional que incluye una dirección y coordinadores de vinculación con el bienestar administrativo, docente, estudiantil y proyectos de extensión.

Asimismo, asistentes, secretaría, aliados externos y estudiantes voluntarios de término, todo un equipo multidisciplinario con una misma meta: cuidar el bienestar de la sociedad.