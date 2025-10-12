Sorpresa en la graduación: Alice Rizvi se reúne con su padre biológico tras años de ausencia

Alice Rizvi Ruiz, de 21 años y con ascendencia pakistaní, vivió un emotivo momento de reencuentro con su padre biológico, Naeem Abbas Rizvi, justo antes de la ceremonia de su graduación en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Poco después de las 9:00 de la mañana, horas antes de iniciar el acto de investidura, el joven recibió la visita inesperada de su progenitor, a quien no había visto desde los 13 años.

Un video que circuló en las plataformas de la casa de estudios mostró a Alice, junto a su padre, madre y prometida, visiblemente alegres y conmovidos por el reencuentro planeado por su padre el sábado.

Listín Diario, luego de la ceremonia de graduación, conversar con el joven, quien relató el origen de su historia.

Hace 21 años, “mi papá biológico vino de Pakistán a República Dominicana a estudiar la licenciatura de Medicina, conoció a mi mamá y de esa unión, nazco. Por cuestiones de la vida, él se va del país y no lo tuve por gran parte de mi vida”, respondió a reporteros, tras ser abordado acerca de las razones por las que no veía a su padre.

Alice Rizvi Ruiz y su familia.Fuente Externa

Aunque omitió los detalles de la separación, el joven manifestó que la ausencia de su padre biológico no fue un obstáculo para su desarrollo. Destacó que su padrastro, Eliezer Tejada, fue su principal apoyo hasta su fallecimiento.

“En toda mi vida, a quien sí tuve fue a mi padrastro Eliezer Tejada, por eso nunca me hizo falta un padre”, expresó.

Su padre, Naeem Abbas Rizvi, reside en Estados Unidos. Lleno de alegría y con una sonrisa pasable en su rostro, expresó el orgullo que ha significado el logro de su hijo.

"Este era el sueño de él y sueño mío y le dije que gracias a Dios que todo salió bien", manifestó emocionado.

Además, también indicó que le daba gracias a toda la familia, en especial a la madre (Isaura Ruiz), por los esfuerzos realizados durante la etapa académica.

“Mi corazón explota de la emoción”, manifestó Isaura Ruiz, madre del graduando, quien durante la ceremonia reafirmó su creencia en Dios.

Asimismo, expresó que cuando su hijo ingresó a la universidad, ella le pidió que tuviera sus metas claras.

“Hubo algo que mi hijo y yo cuadramos cuando entró a la universidad. Le dije: Ponle fecha de caducidad a la universidad y no desperdicies el dinero de tu madre, y así él lo cumplió a cabalidad; es un buen hijo”.

“Dios le ha abierto muchas puertas, ha logrado muchas cosas y sabemos que con empeño, disciplina y sobre todo poniendo todo en la mano de Dios, los sueños que tenemos se pueden cumplir”.

“Estoy muy orgullosa de él y lo amo mucho, porque no es fácil estar lejos de la familia y en una universidad tan exigente como INTEC y sus logros han sido mucho más de lo que la familia había imaginado”, expresó Fiandry Pión, prometida del joven.

Más detalle del joven

Alice Rizvi Ruiz es mitad pakistaní, por su padre, Naeem Abbas Rizvi, y dominicano de parte de su madre, Isaura Ruiz. Aunque nació y fue criado en Punta Cana, en la actualidad reside en el Distrito Nacional.

A los 18 años ingresó al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) para estudiar Ingeniería en Software. Este sábado, a la edad de 21, se graduó.

Contó a reporteros de este diario que sus padres se encargaron de toda su colegiatura.

“Mi papá biológico y mi mamá se pusieron de acuerdo para ayudarme con mis estudios”, dijo.

Durante el desarrollo de su etapa universitaria, ganó el primer lugar en el Challenge Popular 2025 (un maratón virtual en el que jóvenes en edad de 18 a 25 exponen sus innovaciones). Fue parte del equipo Apolo 27 en el periodo 2024-2025.

También fue parte del equipo Apolo 27. En una edición 2024-2025 que visitó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Asimismo, fue elegido “Young Talent” (Talento Joven) en la convocatoria de pasantía de la Cervecería Nacional. Empresa en la que en la actualidad labora.