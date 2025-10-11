Intec gradúa 763 nuevos profesionales; 456 son mujeres

Las mujeres lideraron la septuagésima primera ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). De un total de 763 nuevas profesionales investidos, 456 son féminas, lo que representa el 59.76% de la promoción.

El resto, unos 307 graduandos, son hombres, representando el 40.24%.

Pasadas las 10:30 de la mañana de este sábado, la casa de altos estudios invistió a los nuevos profesionales, en una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Sans Souci, en Santo Domingo Este.

Durante el acto, los graduandos desfilaron con sus togas y birretes, y en sus rostros era palpable la inmensa satisfacción y alegría por la culminación de esta etapa académica.

La rectora interina, Alliet Ortega, al referirse al logro de que el total de féminas graduadas es superior cada año, señaló que "esa tendencia se enmarca en un contexto global, donde el aumento de la matrícula femenina en la educación superior ha sido notable, pero también notamos una disminución en la participación de los hombres en algunos campos académicos, lo cual nos da una señal de atención".

Logros académicos

En esta ceremonia se entregaron 763 nuevos profesionales que ocuparán distintos puestos laborales.

En esta investidura, 153 estudiantes obtuvieron lauros académicos. De estos, 62 son Summa Cum Laude, representando el 47.71%.

Mientras que 73 recibieron el logro de Magna Cum Laude. Lo que representa el 11.76%. Mientras que 18 (40.52%) son Cum Laude.

Ante la presencia de los estudiantes destacados por sus logros académicos, la rectora interina, Alliet Ortega Rabassa, expresó el rol del personal docente de la universidad en la formación de los graduados.

"En tiempos convulsos, en los que el conocimiento es la frontera entre el atraso y el desarrollo, el papel del educador es más vital que nunca. Gracias a su entrega, cada logro que hoy aplaudimos tiene raíces profundas en el esfuerzo, la guía y la inspiración", manifestó durante el acto.

14 egresados son becados

Dentro de los 763 nuevos profesionales, se destacó que un total de 14 estudiaron con becas, bajo el Programa de Intec de los Estudiantes Sobresalientes (PIES).

De estos también se destacó que 10 obtuvieron sus títulos con honores. Un total de 9 son Summa Cum Laude y uno Magna Cum Laude.

También en la graduación, se destacaron los primeros profesionales egresados en nuevos programas impartidos en la universidad.

Estas áreas abarcan la Licenciatura en Ciencias de Datos. Asimismo, los primeros cuatro egresados de la Maestría en Guion Cinematográfico.

Así como la residencia en Pediatría del Hospital Infantil Doctor Hugo Mendoza.

También la Maestría en Desarrollo Curricular, realizada en alianza con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), que son docentes provenientes de San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, La Romana, Monte Plata, San Cristóbal, El Valle, Moca, Salcedo, Sabana de la Mar, Barahona, Yamasá, Azua, La Vega, Jimaní, Pedernales, entre otras provincias del país.

Egresados por carrera

Del total de graduandos y graduandas, 353 corresponden a programas de grado (46.26%) y 410 a postgrado (53.74%).

De los 763 graduandos, 208 pertenecen al área de Ingenierías, representando el 27.3%.

El 171 (22.4%) pertenece al área de Economía y Negocios. 195 (25.6%) son de Ciencias de la Salud. 173 (22.7%) de Ciencias Sociales y Humanidades. Así como 16 (2.3%) son del área de Ciencias Básicas y Ambientales.

Mientras que los graduandos en áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas representan el 29. 4%. De este total, el 70% son hombres y el 30% son mujeres.