“Voy para el trabajo”, y un mensaje sobre comprar una caja: la misteriosa desaparición de Modesto

Está desaparecido desde el pasado sábado el señor Modesto Marmolejos, de 52 años, residente en Santiago Oeste, provincia Santiago, tras haber salido presuntamente hacia una entidad bancaria alrededor de las 2:00 de la tarde, y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con su pareja sentimental, Johanny Diloné, con quien lleva 10 años de relación, la última vez que lo vio fue en su lugar de trabajo; luego este le comunicó que iría al banco, por lo que pasadas dos horas, a eso de las 4:00 de la tarde, su esposa le envió un mensaje de texto, y este respondió “voy para el trabajo”, pero no volvió a saber nada de él.

Diloné aseguró que su preocupación comenzó cuando llegó a la casa de trabajar y se encontró la motocicleta de su pareja, asumiendo que este lo había dejado y que había salido en un taxi, por lo que trató de contactarlo en varias ocasiones, pero su teléfono parecía estar apagado.

Indicó que a medianoche volvió a insistir realizándole varias llamadas, y al no contestar, optó por dejarle un mensaje de texto por WhatsApp, el cual marcó como recibido al instante; sin embargo, nunca obtuvo una respuesta.

“Yo aprovechaba cada momento para marcarle, pero nada, lo apagaban y lo prendían, lo apagaban y lo prendían. Hasta que, el domingo a las 4:00 de la tarde, recibí como una ubicación y un mensaje que decía: “Cuando pueda, yo te llamo”, explicó, asegurando que horas más tarde llegó al lugar, acompañada de un hermano, pero no encontró ningún rastro.

La mañana del lunes, luego de 48 horas de la desaparición de Marmolejos, su esposa aseguró que encontró en la puerta de su residencia las pertenencias de su pareja, incluyendo su celular, una nota y un sobre, que decía “que lo buscara en el canal y que comprara la caja con el dinero que había en el sobre”. Sin embargo, el sobre se encontraba vacío, según señaló Diloné.

Hasta el momento, no se obtiene ninguna información sobre el paradero de Modesto Marmolejos. Mientras que, de acuerdo con su pareja, esta denunció la desaparición y las autoridades correspondientes se encuentran trabajando en la búsqueda.