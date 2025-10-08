Encuentran sin vida a Modesto Marmolejos, reportado desaparecido en Cienfuegos

Fue encontrado sin vida el señor Modesto Marmolejos del Rosario, conocido como Kiko, quien había sido reportado desaparecido desde hace varios días en el sector Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste.

Su esposa, Yohanny Diloné, denunció que la mañana del lunes recibió en la puerta de su residencia un sobre que contenía una suma de dinero no especificada, el teléfono celular y la cédula de identidad de su esposo. Según relató, junto a los objetos venía una nota que le indicaba utilizar el dinero “para comprar la caja de muerto”.

Diloné agregó que en el mensaje también se le informaba que el cuerpo de su pareja, de 52 años, se encontraba en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat, versión que fue posteriormente confirmada con el hallazgo del cadáver.

El caso ha causado consternación en la comunidad de Cienfuegos, mientras las autoridades policiales y del Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.