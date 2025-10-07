Incendio forestal afecta Laguna de Cabral

Un incendio forestal registrado desde las primeras horas de la mañana de este martes afecta el área conocida como Rincón Tomás, en las cercanías de la Laguna Rincón, en el municipio de Cabral, provincia Barahona.

Según informaciones obtenidas por este medio, el fuego fue provocado supuestamente por pescadores y agricultores de la zona, quienes habrían incendiado las eneas con el propósito de capturar especies acuáticas, ocasionando graves daños en la flora y fauna del humedal.

El siniestro ha generado alarma entre los residentes y preocupación en sectores ambientalistas, debido al impacto negativo que representa para uno de los ecosistemas más importantes de la región Sur y del país.

Hasta el momento, las llamas continúan extendiéndose sin que las autoridades de Caza y Pesca cuenten con maquinarias ni equipos para sofocar el fuego, situación que agrava los daños en la zona afectada.

Líderes comunitarios y organizaciones ambientalistas han hecho un llamado urgente a las instituciones competentes para que intervengan de inmediato y detengan el avance del incendio, con el fin de evitar un desastre ecológico mayor.

Especialistas recordaron que este humedal, también conocido como Laguna de Cabral, enfrenta una crisis por la sequía, lo que ha reducido de forma considerable sus niveles de agua y pone en peligro la biodiversidad del lugar.