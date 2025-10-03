Vaguada provoca aguaceros y tormentas eléctricas en algunas zonas de RD

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que durante la tarde de este viernes los efectos locales y la incidencia de una vaguada producirán incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas lluvias estarán especialmente hacia la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza, en poblados de Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, San José de Ocoa, La Vega, el norte de Azua, la zona montañosa de Pedernales y otras localidades vecinas hasta las primeras horas nocturnas.

Indomet destacó que debido al viento cálido de dirección sureste, las temperaturas seguirán calurosas. "Por tal motivo, sugerimos tomar suficiente agua, vestir ropa ligera, de colores claros y evitar la exposición al sol por periodos prologados sin protección, principalmente desde las 11:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.", detalló la entidad del clima.

También informó sobre un área de baja presión ubicada cerca de la parte noroeste de las islas Bahamas, que posee baja probabilidad (10 %) para desarrollarse como ciclón tropical en los próximos 7 días.

Además de esta, una onda tropical que estará saliendo de las costas occidentales de África y que posee, a siete días, 30 % de probabilidad para desarrollarse como ciclón tropical.