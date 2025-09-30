Avión aterriza de emergencia en Aeropuerto de Las Américas por "falla técnica"

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que este martes una aeronave Embraer 190 operada por la aerolínea Sky High, realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

El aterrizaje se produjo a las 5:20 p. m. hora local, y no se registró ninguna víctima ni herido.

Según Aerodom, el avión, que no formaba parte de la línea de vuelo comercial de la aerolínea y se encontraba realizando un vuelo de prueba con siete ocupantes a bordo, presentó una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero.

"Es importante destacar que las operaciones en el aeropuerto continúan con total normalidad, ya que la pista en uso es la alterna 18-36", leía parte del comunicado.