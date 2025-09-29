Senasa publica licitación para seleccionar nuevo administrador de medicamentos

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó el lanzamiento del proceso de convocatoria a licitación pública, con el objetivo de seleccionar una nueva plataforma que se encargue de administrar la distribución de medicamentos para sus afiliados.

La medida se enmarca en el cumplimiento de la resolución RIC-0109-2025 emitida el 15 de agosto del 2025 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), para llevar a cabo un procedimiento competitivo conforme a lo establecido en la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones.

Senasa destacó que, durante este período de transición, el servicio continuará operando de manera regular, garantizando que sus afiliados mantengan el acceso oportuno a los medicamentos.

La entidad reiteró que continuará trabajando de manera diligente para asegurar que este proceso fortalezca su institucionalidad y la experiencia de sus afiliados, mientras garantiza la correcta administración de los recursos públicos.

La iniciativa, la institución busca garantizar un servicio eficiente, sostenible y orientado al bienestar del afiliado, fortaleciendo así su rol como garante del acceso a medicamentos en beneficio de los millones de dominicanos que pertenecen al Sistema Dominicano de Seguridad Social, además de cumplir con los plazos establecidos por la DGCP.

Sobre Senasa

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) surge con la promulgación de la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En esta Ley se establece que Senasa es la institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivo-subsidiados del sector público y de los contributivos del sector privado que la escojan voluntariamente.

El 4 de septiembre del 2002 fue otorgada, mediante Resolución No. 00052-2002 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la acreditación a Senasa, mediante la cual se le autoriza a ejercer funciones de administración de riesgos de salud en el Sistema de Seguridad Social Dominicano.

En el año 2005, con la Resolución No. 012-2005 se le otorga la habilitación definitiva, por cumplir los requerimientos establecidos y evaluados por la Superintendencia.