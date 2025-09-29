Muere joven al ser arrastrada por cañada en Tamboril durante fuertes lluvias en Santiago

Una joven de 24 años perdió la vida la tarde del domingo al ser arrastrada por la crecida de una cañada en el municipio de Tamboril, provincia Santiago, en medio de las intensas lluvias que afectaron gran parte de la región, informó la Defensa Civil.

La víctima fue identificada como Lisbeth Meléndez, quien según el reporte preliminar, intentó cruzar la cañada El Calientísimo y fue sorprendida por la fuerte corriente.

Su cuerpo fue recuperado a varios kilómetros del lugar donde ocurrió el hecho. El suceso se registró alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando las precipitaciones, acompañadas de fuertes ráfagas de viento, provocaron el desbordamiento de varias cañadas.

Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago, informó que las lluvias también ocasionaron la caída de al menos siete árboles, daños en el tendido eléctrico y afectaciones a viviendas en comunidades como Fracatán, Portezuela y la zona sur de Santiago.

“Nuestras brigadas, junto a los bomberos y personal de Edenorte, trabajan en la rehabilitación de las vías afectadas y en labores de rescate en las zonas impactadas”, explicó Arias.

Además de Tamboril, las precipitaciones provocaron importantes inundaciones en varios puntos de la ciudad de Santiago, donde calles, viviendas y avenidas principales quedaron anegadas, dificultando el tránsito vehicular.

Entre los sectores más afectados figuran Cienfuegos, la avenida Yapur Dumit, la avenida 27 de Febrero esquina Estrella Sadhalá, la Villa Olímpica, Hato Mayor, El Ingenio y varios barrios de la zona sur. En estos lugares, las corrientes de agua arrastraron basura, dejaron vehículos varados y causaron daños a decenas de hogares.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de búsqueda, rescate y limpieza para atender las emergencias, mientras exhortan a la población a mantenerse alerta ante posibles nuevas lluvias en las próximas horas.